Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun (UHK), 2023-2027 döneminde görev yapacak üyeleri 12 Kasım 2021 tarihinde BM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen seçimlerle belirlenmiştir. 2017 yılından beri UHK üyesi olarak görev yapan Dr. Nilüfer Oral, sözkonusu seçimler neticesinde Komisyon üyeliğine yeniden seçilmiştir. Dr. Nilüfer Oral uluslararası hukuk alanındaki geniş bilgi ve tecrübesiyle Komisyon’un faaliyetlerine değerli katkılar vermeye devam edecektir. Seçimlerin sonucu uluslararası örgütlerde ülkemize duyulan itimadın da bir tezahürüdür” denildi

Bakan Çavuşoğlu: Birleşmiş Milletleri olağanüstü toplantıya çağırdık Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ziyareti ve gündeme ilişkin Riyad'da açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin'e saldırıları hakkında da konuşan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletleri olağanüstü toplantıya çağırdıklarını dile getirdi.