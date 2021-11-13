Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye’de 10 yılı aşkın süredir devam eden savaşı bitirmeye dönük BM nezdinde alınan 2.254 No.lu karar uyarınca yapılan anayasa görüşmelerinin 6. oturumu tamamlandı. İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan anayasa görüşmelerine muhalefet kanadını temsilen katılan (Heyet Başkan Yardımcısı) Tarık El-Kurdi, “6. tur diğerlerinden daha verimli geçti. Rejim tarafının birkaç olumlu adım atması ve yeni anayasa taslağının kabulü durumunda ülkemiz 24 ayda normale döner” diye konuştu.

ESAD BİLEREK YAPIYOR

5. görüşmeyi Esad yönetiminin bilinçli bir biçimde sabote ettiğini belirten El-Kurdi, şöyle konuştu: Rejim, İdlib’e saldırı planı yapıyor ve hâlen tüm sorunların müzakere yolu ile değil, silahla çözüleceğine inanıyor. Biz, halkımızın geleceğini teminat altına almaya ve tek adam sistemine son verme adına mücadele ediyoruz. Şu ana kadar istenen sonuç elde edilememesine rağmen son oturumda birbirimizi dinlemeyi başardık. Taslak metnin ivedilikle ortaya çıkması gerekiyor. Artık masadan kalkan bedel öder. Müzakere tıkandığında ağır yaptırımlar devreye girer, 7. Madde uygulamaya konulur. Rusya da Esad konusundaki ısrarından vazgeçmek zorunda kalacaktır. Aksi takdirde Putin daha büyük bedeller öder.



Suriye'de anayasa görüşmelerinde 6. tur geride kaldı

YENİ ANAYASA ŞART

El-Kurdi “Normalleşme için öncelikle yeni anayasanın yazılması gerekiyor. Ardından kurulacak geçici hükûmet ve referandumu özgür, bağımsız seçimler takip edecek. Sonrasında en fazla 24 ay içerisinde ülke istikrara kavuşur. Kuşatıcı bir anayasa ülkenin kuzey ve doğusunda yuvalanan PKK terörünü ve oradaki oldubittiyi de sona erdirir” şeklinde konuştu.

POLİSTEN ÇOK MUHBİR VAR

20 milyon nüfuslu Suriye’de 14 ayrı istihbarat biriminin bulunduğunun altını çizen El-Kurdi “Ülkedeki muhbir sayısı da polisten fazla. Şam’ın siyasi sürecin tıkama sebebi de Esad’ın işlediği savaş suçları ve uluslararası mahkemelerde yargılanma korkusu” ifadelerini kullandı.

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