Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın basşkenti Kabil'de patlama meydana geldiğini aktaran Reuters, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Patlamanın Şiiler'in yoğun yaşadığı mahallede meydana geldiği aktarıldı.

İran medyasına göre gördü tanıkları, patlamanın bir kentsel alana yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle gerçekleştiğini aktardı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirilİrken patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Donbas'ta patlama oldu, 2 Ukrayna askeri öldü Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesinde patlama oldu. Patlamada 2 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlama Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Sardar Mohammad Daud Khan askeri hastanesinin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldiği açıklandı. Olay yerinden silah sesleri duyulduğu belirtildi. Olayın ardından kısa bir süre sonra ikinci patlama meydana geldiği duyuruldu.