Türkiye Gazetesi

Rusya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki endişe verici artış sürüyor. Rusya Korona Virüs Mücadele Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre, son 24 saatte ülke genelinde bin 241 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı, salgının başından bu yana kayıtlara geçen günlük en yüksek can kaybı olurken, Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 254 bin 167’ye ulaştı. Son 24 saatte en çok ölüm 97 kişi ile başkent Moskova'da kaydedilirken, St. Petersburg'ta 70, Krasnodar'da 50, Stavropol'de 43 ve Perm bölgesinde 41 kişi virüse yenik düştü.

Rusya'da son 24 saate 39 bin 256 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 9 milyon 31 bin 273 oldu. En çok vaka 4 bin 185 ile yine başkent Moskova'da kayda geçti. Moskova'yı 3 bin 273 ile St. Petersburg, bin 790 ile Samara, 837 ile Kırım ve 788 ile Nijniy Novgorod takip etti. Ülkede son 24 saatte 33 bin 802 kişinin iyileşmesi ile salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısı da 7 milyon 754 bin 764'e ulaştı.

Rus Poromomed İlaç Şirketi’nin geliştirdiği ve dün tescil edilen “Areplivir” isimli Covid-19 ilacının üretimine önümüzdeki aralık ayı içinde başlanacağı duyuruldu. Rus medyasına konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Pyotr Belıy, ilacın 2020 Kasım’da tablet şeklinde üretildiğini hatırlatarak, önümüzdeki aralık ayından itibaren enjeksiyon şeklinde üretimine başlanacağını ifade etti. Rusya'nın Saransk kentindeki "Biochemist" tesislerinde üretilen ilacın etkinlik oranının çok yüksek olduğunu savunan Belıy, yeni üretilecek enjeksiyon tiplerine de başka ülkelerden çok yoğun talep geldiğini belirtti.

Rusya'da yeni rekor: Son 24 saatte 1239 can kaybı Rusya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybında 1239 kişi ile rekor kırılırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 250 bin 454'e yükseldi.

Fransa ve Rusya arasında üst düzey temas Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelecek.