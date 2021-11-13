Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Mili Takım, sahasında Cebelitarık ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini 6-0 mağlup etti.

NORVEÇ KAYBETTİ, MİLLİLER 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık karşısında 6-0’lık galibiyete imza atan A Milli Futbol Takımı, Norveç’in puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi ve gruptan çıkmak için avantaj yakaladı. Bu sonuçla gruptaki puanını 18’e yükselten A Milli Takım, 4 olan averajını da 10’a çıkarmayı başardı ve averaj farkında Norveç’i 1 golle geride bırakmayı başardı. Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan milliler, Hollanda’nın Norveç’i ağırlayacağı son haftada kazanarak gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası içinde topu alan Burak’ın şutunu kaleci Coleing tek hamlede kontrol etti.

11. dakikada Burak Yılmaz ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına çalımlarla giren Kerem’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada sağ tarafta topu alan Zeki Çelik, Olivero’nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Taca çıkan top sonrasında VAR’a çağrılan Serhiy Boiko, pozisyonu izledikten sonra 22. dakikada Olivero’ya kırmızı kart gösterdi.

31. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Burak’tan seken topla ceza sahası içi sol tarafta buluşan Caner’in şutunda top savunmanın müdahalesiyle dışarı çıktı.

37. dakikada sol tarafta topu alan Burak’ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Barış’ın vuruşunda top kaleci Coleing’de kaldı.

38. dakikada Burak’ın pasında ceza sahası dışında topu alan Halil’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

41. dakikada sağ tarafta topu alan Burak’ın ceza sahası içinde yerden ortasında Halil meşin yuvarlağı fileere gönderdi. 3-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol taraftan Kerem’in ortasında ceza sahası içinde Çağlar’ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

65. dakikada Rıdvan’ın sol taraftan ceza sahası içi arka direğe yerden verdiği pasta Merih’in gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 4-0

77. dakikada Rıdvan’ın sol taraftan ortasında arka direkte topu alan Hakan’ın kafayla indirdiği topta Kerem’in şutu kaleci Coleing’den oyun alanına geri döndü.

81. dakikada sol tarafta topu alan Rıdvan’ın yerden ceza sahası içine verdiği pasta Serdar’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-0

84. dakikada Orkun’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mert kafayla topu ağlara gönderdi. 6-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Serhiy Boiko xx, Volodymyr Volodin xx, Viktor Nyzhnyk xx

Türkiye: Uğurcan xx, Zeki xx, Çağlar xx, Merih xx, Caner xx, Orkun xx, Kerem xxx, Halil xxx, Hakan xxx, Barış Alper xx, Burak xx

Yedekler: Sinan, Ersin, Rıdvan, Mert, Kaan, Berat, Berkan, Taylan, Abdülkadir, Kenan, Serdar

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Cebelitarık: Coleing x, Mouelhi x, Chipolina x, Annesley x, Olivero ?, De Barr x, Wiseman x, Sergeant x, Walker x, Jolley x, Valarino x

Yedekler: Robba, Banda, Chipolina, Barnett, Britto, Hassan, Ronan, Ethan James, Torilla, Casciaro, Styche, Morgan

Teknik Direktör: Julio Ribas

Goller: Kerem (dk. 11), Halil (dk. 39 ve 41) (Türkiye)

Kırmızı kart: Olivero (dk. 22) (Cebelitarık)

Sarı kart: Jolley (Cebelitarık)

Türkiye-Cebelitarık maçını yönetecek hakem belli oldu Cumartesi günü 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye-Cebelitarık maçının Ukraynalı hakem Serhiy Boiko tarafından yönetileceği duyuruldu.