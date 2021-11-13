Türkiye Gazetesi

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 19 bin 182 olduğu duyurularak, 141’i yerel olmak üzere toplam 197 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı.

8 BİN KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Son verilerle birlikte KKTC’de toplam vaka sayısı 22 bin 670'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 93 kişi hayatını kaybetti. KKTC genelinde 8 kişinin yoğun bakımda tedavilerine devam ediliyor.

Vakalardan 61’inin başkent Lefkoşa, 36’sının Girne, 33’ünün Gazimağusa, 3’ünün Güzelyurt, ve 8’inin Lefke’de tespit edildiği bildirildi.

KKTC’de 8 yaşındaki çocuk koronadan hayatını kaybetti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Covid-19 nedeniyle 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

KKTC'de son 24 saatte 66 Kovid-19 vakası görüldü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 66 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 19 bin 104'e yükseldi.