Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yasağa rağmen Diwali Işık Festivali'nde kullanılan havai fişekler ve anız yakma işlemleri hava kirliliğini arttırdı. Yeni Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, başkentteki hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildiğini duyurdu. Acil durum benzeri bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyen Kejriwal, derslerin çevrimiçi yapılacağını belirtti. İnşaat faaliyetlerine 14-17 Kasım arasında ara verileceğini ifade eden Kejriwal, kamu çalışanlarının da işlerini 1 hafta boyunca evden yürüteceğini bildirdi.

Kejriwal ayrıca, hava kirliliği ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanması için mahkemeye öneride bulunulacağını söyledi. Kejriwal, hava koşullarının kötüleşmeye devam etmesi durumunda ek tedbirlerin yürürlüğe konulacağını da belirtti.

Başkentin hava kalitesi indeksi kasım ayının başlarında (AQI) 451 olarak ölçülmüştü. Şehrin bazı bölgelerinde görüş mesafesi 200 metreye düşmüş, fişek yasağının uygulanamamasının tehlikeli kirlilik seviyelerine neden olduğu belirtilmişti.

HAVA KİRLİLİĞİ SEVİYESİ KÖTÜLEŞİYOR

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor. Festival kapsamında kullanılan havai fişekler her yıl Hindistan’da hava kirliliği seviyesini kötüleştiriyor.

Hindistan'da eğitime hava kirliliği engeli Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşanna yoğun hava kirliliği, eğitimde zorunlu arayı getirdi. Tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle eğitime 1 hafta gerçekleşmeyecek.

Hindistan’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 14’e ulaştı Sel felaketi yaşayan Hindistan’da can kaybı sayısı 14'e yükseldi. Selden etkilenen 800 kulübe hasar gördü.