Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada “Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesindeki üç kar leoparının COVID-19'un komplikasyonları yüzünden öldüğünü topluluğumuza derin bir üzüntüyle bildiriyoruz” denildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri 13 Ekim'de, hastalık belirtileri gösterdikten sonra insanlarda COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 için üç kar leoparı ve iki Sumatra kaplanına yapılan testin pozitif çıktığını, kaplanların ise tamamen iyileştiğini duyurdu. Geçen ay, Güney Dakota'daki Great Plains Hayvanat Bahçesinde bir kar leoparı da koronavirüsten öldü. SARS-CoV-2 enfeksiyonları dünya çapında birçok hayvan türünde rapor edildi. Koronavirüsten etkilenen türler arasında kedi, köpek, vizon, su samuru, yaban gelinciği, aslan, kaplan, puma, kar leoparı, goriller ve beyaz kuyruklu geyik bulunuyor.



Covid'e yakalanan birçok hayvan türü arasında en çok etkilenen türlerden biri kar leoparları oldu

ÜÇ HAFTA KAPANMA

Hollanda, koronavirüs salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için 3 haftalığına "kısmi kapanma"ya gidiyor. Kafe, restoran ve süpermarketler 06.00 ila 20.00 saatlerinde, diğer mağazalar, 06.00-18.00 arası açık kalacak. Profesyonel ve amatör spor müsabakalarına seyirci alınmayacak. Evden çalışma ve sosyal mesafe uygulaması devam edecek.

AŞISIZ VEKİLE OY YASAĞI

Letonya parlamentosu, milletvekillerinin COVID-19'a karşı aşılanmamışlarsa işlerini yapmalarını engelleyen bir yasa tasarısı lehinde oy kullandı ve dünyada böyle bir tedbiri onaylayan ilk ülke oldu. 100 milletvekilinden 62'sinin desteklediği tasarı, milletvekillerinin mecliste oy kullanmasını ve tartışmaya katılmasını engelliyor.

İlk kez kayda geçti: Bir kedi Covid-19 nedeniyle öldü Dünyada Covid-19 sebebiyle tespit edilen ilk evcil hayvan can kaybı yaşandı. İngiltere’de hayatını kaybeden 4 aylık Ragdoll cinsi bir kedinin, akciğer hücrelerinden alınan örnekte Covid-19 kalıntılarına rastlandığı bildirildi. Araştırmayı gerçekleştiren Profesör Margaret Hosie, Birleşik Krallık’ta Covid can kayıplarının tek haneli rakamlara ve vaka sayısının her geçen gün azalmasının altını çizerek, “İnsanlardaki vaka ve can kayıpları azalırken virüsün hayvanlara geçme ihtimali potansiyel bir tehlikenin altını çiziyor” ifadelerini kullandı.