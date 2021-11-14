Türkiye Gazetesi

Mısır yerel basanında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyinde bulunan Asvan vilayetinde şiddetli sağanak ve rüzgar görüldü. Kötü hava şartlarından dolayı akrepler yerleşim yerlerini istila etti.

HALK AKREP SALDIRISINA UĞRADI

Bölgede buna bağlı olarak sel ve kum fırtınası görülürken, bölge halkı artan akreplerin saldırısına uğradı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 450 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakan Yardımcısı İhab Hanefi, "Cuma akşamından bu yana kötü hava koşulları nedeniyle akrep sokması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 450 kişi de yaralandı" dedi.

EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sel ve kum fırtınalarının bölgede hayatı olumsuz etkilediği, bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği ve elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedildi. Dağlık alanda yaşayan akreplerin sel ve kum fırtınasının etkisiyle yerleşim alanlarına sürüklendiği tahmin ediliyor.

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