Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları yaşayan ve doktorların dinlenmesini tavsiye ettiği İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in sağlık sorunları nedeniyle Glasgow’da gerçekleştirilen İklim Zirvesi’ne katılmamasının ardından gözler Kraliçe’ye çevrilmişti.
Kraliçe’nin Londra'daki Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen geleneksel “Rememberance Sunday” adlı anma törenine katılacağı açıklanmıştı.
Rememberance Sunday, sağlık sorunları yaşayan Kraliçe’nin 1 ay sonra katılacağı ilk tören olması bakımından önem taşıyordu.
Ancak, Buckingham Sarayı’ndan bugün yapılan açıklamada, Kraliçe’nin belini incittiği gerekçesiyle törene katılmayacağı ifade edildi. Açıklamada, “Kraliçe, törene katılım gösteremeyeceği için hayal kırıklığına uğradı” denildi.
Rememberance Sunday, sağlık sorunları yaşayan Kraliçe’nin 1 ay sonra katılacağı ilk tören olması bakımından önem taşıyordu.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hastalığının ardından ilk kez bir törene katılacak İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth bir süredir doktor tavsiyesi üzerine istirahat ediyordu. Kraliçe iki hafta sonra ilk kez bir törene katılacak.
Kraliçe 2. Elizabeth'e dinlenme tavsiyesi verildi İngiltere'de doktorlar, Kraliçe 2. Elizabeth'e en az iki hafta dinlenmesi tavsiyesinde bulundu. Buckingham Sarayından yapılan yazılı açıklamada, doktorların daha önce Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunduğu hatırlatılarak, şimdi de en az iki hafta boyunca dinlenmesinin tavsiye edildiği belirtildi.
Kraliçe II. Elizabeth, anma törenine katılmayacak
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bugün katılacağı açıklanan anma törenine belini incittiği gerekçesiyle katılmayacağı bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları yaşayan ve doktorların dinlenmesini tavsiye ettiği İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in sağlık sorunları nedeniyle Glasgow’da gerçekleştirilen İklim Zirvesi’ne katılmamasının ardından gözler Kraliçe’ye çevrilmişti.
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