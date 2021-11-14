Türkiye Gazetesi

Libya’da 24 Aralık’ta yapılması beklenen seçimlere geri sayım devam ederken, aday isimler de netleşmeye başladı. Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi, başkanlık seçimleri için başvuru yaptı. Libya Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Seyfulislam Kaddafi’nin Sebha kentindeki seçim merkezine gelerek başvuru yaptığı kaydedildi.

Libya’da seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği konuşulurken Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, seçimlerin zamanında yapılacağı ifade edildi.

Muammer Kaddafi, 2011 yılında çıkan isyanda linç edilerek öldürülmüştü.

Seyfülislam Kaddafi için yakalama kararı Libya Askerî Başsavcılığı, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında yakalama kararı verdi.

Kaddafi'nin uçağı İstanbul'da tamir edildi Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı uçak, Atatürk Havalimanı'ndaki bakım çalışmalarının ardından Libya'ya gönderildi.

Libya'da Kaddafi yanlılarından, Hafter ile ayrılık mesajı Libya'nın devrik lideri Kaddafi yanlısı "Cemahiriye" televizyonu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ile iş birliğini sonlandırmanın işaretlerini vererek, Hafter'i "dış güçlerin planlarını Libya'da uygulayan birisi" olmakla suçladı.

Hafter milisleri, Kaddafi'nin doğduğu şehri ele geçirdi Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'un 400 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi.