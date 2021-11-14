Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs vakalarında vakalar, can kayıpları, aşılama çalışmaları ve tedbirlere rağmen devam ediyor. İran'da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6 bin 143 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 904'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 37 bin 718'e yükseldiği ülkede, 125 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 128 bin 167 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 510 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 55 milyon 732 bin 66 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 42 milyon 193 bin 734 kişiye ikinci dozu, 514 bin 790 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 98 milyon 440 bin 590 doz aşı uygulandı.

İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem Son dakika haberine göre; İran'ın güneyinde 6,4 ve 6,3 şiddetinde iki deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti.

TOGG üst yöneticisinden heyecanlandıran açıklama: Yeni model için çalışmalar başladı TOGG'un üst yöneticisi Gürcan Karakaş, Türkiye'nin yerli otomobil projesinde önemli bir gelişme daha yaşandığını duyurdu. Karakaş, TOGG'da C segment sedanla ilgili çalışmalara başlandığı açıkladı.