Türkiye Gazetesi

Polis, Temmuz 1969’ta Clevland’da Society National Bank’taki soygunu gerçekleştirenin, aynı bankada veznedar olarak çalışan Ted Conrad olduğunu belirledi.

O zamanın 215.000, şimdinin 1,7 milyon dolarıyla kayıplara karışan Conrad’ın mütevazı ve şüphe uyandırmayacak bir hayat sürdüğü açıklandı.

Soyguncu, mayıs ayında akciğer kanserinden hayatını kaybetti. ABD'nin en eski federal kolluk kuvveti Marshal Service kayıtlarına göre Conrad, henüz 20 yaşındayken paraları kağıt bir torbaya koyarak bankadan ayrıldı, soygun ise iki gün sonra fark edildi.

YILLARCA GİZLİ KALDI

İsmini Thomas Randele olarak değiştiren Conrad, önce Washington D.C ve Los Angeles’a kaçmış, nihai olarak da 1000 km uzaktaki Boston’a yerleşmiş. Ülkede en büyük polisiye sırlar arasındaki olayın çözüme kavuşturulması, polis müdürü Peter Elliott’ın yoğun çabalarıyla mümkün oldu.

Görevi yine polis müdürü babası John’dan devralan Peter, “Babam, Conrad’ı aramaktan hiç vazgeçmedi. 2020 senesindeki ölümüne kadar olayın peşini bırakmadı. Herhalde dosya kapandığı için mezarında mutlu olmuştur” diye konuştu.

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