Nepal'in batısında buluann Mustang Bölgesi'nde çığ düştü. Dağın tepesinden yerleşim alanına kadar ulaşan çığ, bölgede bulunan ortaokula düştü. Okulda bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralanan 11 kişiden 7'sinin öğrenci olduğu öğrenildi. Öte yandan bölgedeki 150 inekte çığda kayboldu.
11 KİŞİ YARALANDI
Mustang Bölge Görevlisi Netra Prasad Adhikari, buzul parçalarının dağın tepesinden kopup geldiğini ifade ederek, “Herkes bölgeden kaçarak hayatta kalmayı başardı. Toplamda 11 kişi yaralandı ve yerel hastanede tedavi altındalar” dedi. Ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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