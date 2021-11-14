Türkiye Gazetesi

İngiltere'de vatandaşlar, patlama dehşetiyle neye uğradıklarını şaşırdı. Liverpool kentinde bulunan bir hastanenin yakınlarında araçta gerçekleşen patlama üzerine yollar trafiğe kapatıldı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, ölü ya da yaralı olduğu bilgisine ulaşılamadı.

PATLAMADA ÖLEN YA DA YARALANANLARIN OLUP OLMADI HENÜZ BİLİNMİYOR

Liverpool Women's Hospital yakınlarında bulunan bir otomobilde patlama meydana geldi. Bölgeden sorumlu Meyseyside Polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 11.00 civarında meydana gelen olay nedeniyle hastanenin çevresine güvenlik kordonu oluşturulduğu ve çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Polis, acil servis ekiplerinin durumu değerlendirmeye devam ettiğini açıklarken, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.



OLAY YERİNE BOMBA İMHA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Bölgeye bomba imha ekibi sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Görgü tanıkları ise, patlama sesinin ardından aracın alevler içinde kaldığını bildirdi.

Liverpool Riverside Milletvekili Kim Johnson yaptığı açıklamada, olayın "çok endişe verici bir haber" olduğunu ifade ederek, insanları bölgeden uzak durmalarını istedi.

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