Türkiye Gazetesi

İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegini, ülkesindeki doğalgaz tüketimiyle ilgili bilgi verdi. Çegini, doğalgaz tedarikinde 3. sırada yer aldıklarını belirtti. Bakan yardımcısı, İran'ın ABD, Rusya ve Çin'den sonra bu enerjiyi en fazla tüketen ülke olduğunu aktardı. Mecid Çegini "Ülkemizde tüketilen doğalgaz miktarı Avrupa'nın zengin 12 ülkesine denk. Bu oranlar enerji ve özellikle de doğalgaz tüketimiyle ilgili endişelerimizin neden arttığını ortaya koyuyor. İran'da toplam 25 milyon abone var. Günlük tüketilen doğalgaz miktarı geçen seneye göre 90 milyon metreküp artarak 480 milyon metreküpe çıktı. Bu sebeple santrallerde kısıtlamalara gittik. İhraç edilen doğalgaz miktarını da azaltacağız" dedi.