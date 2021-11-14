Türkiye Gazetesi

Meksika'da kötü hava koşulları ilginç bir kazayı beraberinde getirdi. Bir hava balonu pilotu, sürüş hakimiyetini kaybedince, güzergahında bulunan bir eve çarptı. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle evin su deposunun yıkıldığı görüldü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Meksika’nın Guanajuato eyaleti Leon şehrinde yapılan Uluslararası Balon Festivali sırasında sıcak hava balonlarından birinin pilotu, rüzgarın etkisiyle balonun kontrolünü kaybetti. Pilotun tüm çabalarına rağmen balon yakınlarda bulunan bir eve çarptı. Yaşanan kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, balonun çarptığı evin çatısındaki su deposu yerinden söküldü.



KAZA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde pilotun balonu yükseltmek için ateşi güçlendirdiği görüldü.

Uluslararası Balon Festivali organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, kazanın hava şartları nedeniyle gerçekleştiği belirtilerek, organizasyonda güvenliğe her zaman öncelik verildiği aktarıldı.

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