Türkiye Gazetesi

Güvenlik Bakanı Maxime Kone, ulusal radyoda yaptığı açıklamada, kuzeyde bulunan Soum ilçesindeki jandarma birliğinin terör saldırısına uğradığını, saldırıda 20 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TERÖRİSLER 2015'TEN BU YANA SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYOR

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor. Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.



Burkina Faso'da devriye polislerine saldırı: 11 ölü Burkina Faso'da devriye polislerine karşı düzenlenen silahlı saldırıda 11 polis öldürüldüğü, 4 polisin ise kaybolduğu bildirildi.



Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Burkina Faso’da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek “Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.