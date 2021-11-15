Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu de Fas'ta bir cana mal oldu. Yoğun sisin görüldüğü ülkede, otoyol üzeirnde seyir halind ebulunan 28 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE KAZALARIN SEBEBİ SİS

Fas’ın başkenti Rabat ile Kenitra kenti arasındaki otoyolda 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın yoğun sis nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

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