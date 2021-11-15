Türkiye Gazetesi

Japonya'da önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan çift kullanım amaçlı araç DMV (Dual-Mode Vehicle) dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Hem yolda hem de tren rayında hareket edebilen ilk çok amaçlı aracın doğal afetlerde büyük fayda sağlaması bekleniyor.

Tokushima eyaletindeki Asa Sahil Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada; dünyanın ilk operasyonel çift kullanım amaçlı aracı DMV'nin hem yolda hem de tren raylarında hareket edebileceği, Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'nın güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından 25 Aralık'ta yolcu taşımaya başlayacağı belirtildi.

10 KİLOMETRELİK KISIM RAYLAR ÜZERİNDE KAT EDİLECEK

Tokushima'daki Kaiyo kasabası ile Kochi eyaletindeki Muroto şehrini birbirine bağlayacak 50 kilometrelik bir parkurda çalışacak araçlar, hattın 10 kilometrelik kısmını tren raylarının üzerinde kat edecek. İlk etapta 23 yolcu kapasiteli araçların 3'ü hizmete girerken, araçların doğal afetlerde demiryolu hatlarının kullanılmaz hale gelmesi durumunda da fayda sağlaması bekleniyor.

Trenbüsün özellikle doğal afet döneminde fayda sağlaması bekleniyor.

15 SANİYEDE TRENE DÖNÜŞÜYOR

Dizel motorlu bir otobüs olarak üretilen DMV'de, 15 saniyede açılıp tren raylarına entegre olabilen özel bir tekerlek sistemi bulunuyor. Geleneksel trenlere göre bakımı daha kolay olan DMV, daha hafif olması nedeniyle yakıt tasarrufu da sağlıyor.

İşletmeci şirket, DMV'nin aynı zamanda turistik bir atraksiyon haline döneceğini umuyor.

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