Türkiye Gazetesi

Leicester Üniversitesi’ndeki bilim adamları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde alınan sonuçların Alzheimer tedavisinde oldukça ümit verici olduğunu ifade etti.

HASTALIĞIN OLUŞMASINI ÖNLÜYOR

Bilim adamlarına göre bu “dönüştürücü” ilaç, hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor, hatta önlüyor.

Alzheimer hastalığının, doğal olarak meydana gelen ve amiloid beta adı verilen proteinlerin beyinde plaklar oluşturmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Araştırmacılar, TAP01-04 denilen antikorların bu plakların oluşmasını önlediğini tespit etti. Aşı, vücutta bu antikorların oluşmasını arttırıyor. İlacın dozunun 15 sterlin (200 TL) olduğunu açıklayan uzmanlar, insanlar üzerindeki klinik deneylerin de iki sene içinde yapılabileceği görüşünde.

ALZHEİMER'IN BİR TEDAVİSİ YOKTU

Sonuçları Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırma, LifeArc kurumunun katkılarıyla yapılıyor. Günümüzde Alzheimer'ın bilinen bir tedavisi yok.

Alzheimer hastaları için anlamlı proje Eyüp Sabri Tuncer, Türkiye Alzheimer Derneği ile Alzheimer hastaları ve yakınları için ‘Hatıraları Tazeler’ sosyal sorumluluk projesine başladı.

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