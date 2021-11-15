Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli imkanlarla ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Yunanistan basınında gündem oldu. Türkiye’nin SİHA’ları kullanarak Yunan hava sahasını ihlal ettiği iddia edildi. Yunan basınından Ta Nea gazetesi, SİHA'ların Atina'da rahatsızlığa yol açtığına ve tansiyonun yükseldiğine değindi. Ege'de daha önce Türk savaş uçaklarıyla karşılaşan Yunanistan Hava Kuvvetleri, bu kez operasyonlarda etkinliğini ispatlayan SİHA'lara karşı koymaya çalışıyor.

TÜRK SİHA’LARINA KARŞI KOYAMIYORLAR

Haberde, Türk SİHA'larının bölgede peş peşe ihlaller yaptığı öne sürülerek, 19 Ekim'den bugüne kadar 15 kez Yunan Hava Kuvvetleri'nin Ege'de uçak havalandırdığı kaydedildi. SİHA'ların "geri püskürtülmesi" için savaş uçaklarıyla karşılık verilmeye çalışıldığı ve savaş uçaklarının uçmasının yüksek tutarlarda yakıt giderine yol açtığı belirtildi.

"TAMAMEN MASRAFSIZ”

Diğer taraftan Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların maliyetinin az olduğuna dikkat çekildi. "Türkiye, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yeni bir tür baskı yapıyor ve bu tamamen masrafsız." ifadesine yer verildi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarının da anımsatıldığı haberde, İHA ve SİHA üretiminde ciddi ilerlemenin kaydedildiği, Yunan askeri yetkililerin konuyu mercek altına aldığı aktarıldı.

Örgütün 'kara kutu'suydu: PKK'nın Suriye kurucusu SİHA'larla imha edildi MİT ve TSK’nın Kamışlı’da düzenlediği nokta operasyonla PKK’nın Suriye yapılanmasının temelini atan Yusuf Kilo, iki koruması ile etkisiz hâle getirildi.

Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak adım: Daha fazla Türk SİHA'sı istiyoruz Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA'ları alan Ukrayna’dan yeni bir açıklama geldi. Genelkurmay Başkanı Sergei Shaptala tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'ların sayılarını arttıracaklarını belirtti. Rusya yanlısı ayrılıkçıların Bayraktar TB2’lere saldırı düzenleyerek vurduklarını söyleyen Shaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA’ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA’larımız var ve burada durmayacağız" dedi.

Fransız medyasından çarpıcı SİHA itirafı: Türkiye bir numara haline geldi Fransız medyasında SİHA itirafı geldi. Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin on yıl içinde İsrail, ABD ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini yazdı.