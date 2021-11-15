Türkiye Gazetesi

Ulusal güvenliği için ABD'den Patriot talebinde bulunan Türkiye, olumlu cevap alamayınca Rusya'dan s-400 hava savunma sistemi satın almıştı.

Anlaşma sonrası 2019 temmuz ayında ilk parti s-400 sistemi Türkiye'ye teslim edilmiş, ABD ise Türkiye'nin s-400 almasına NATO üyesi olduğu gerekçesiyle karşı çıkarak, bir dizi yaptırım uygulamıştı.

İki yılı aşkın bir sürenin ardından gelinen noktada Rusya askeri ihracat şirketi Rosoboronexport Genel Direktörü Miheyev, katıldığı bir havacılık fuarında yaptığı açıklamada, Türkiye ile S-400'lerle ilgili teknoloji (transferi) konusunda işbirliğine başladıklarını duyurarak, "Bazı parçaları (ve üretimini) yerelleştiriyoruz, bu konuda çalışmalara başladık" dedi.

ÜRETİLECEK PARÇALAR HENÜZ BİLİNMİYOR

Ankara ile yapılan mevcut anlaşmalarının, S-400 tedarikinin yanında, sistemin parçalarının bir kısmının Türkiye'de üretilmesi koşulunu da içerdiğini anımsatan Rosoboronexport Genel Direktörü, Türkiye'de üretilecek parçaların hangileri olduğuna ilişkin herhangi bir detay vermedi.

Daha önce Miheyev, Türkiye'ye ikinci bir parti S-400 sistemi tedariki için yakında anlaşma imzalanabileceğini duyurmuştu.

S-400'LER 2019'DA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Ankara, şimdiye dek Rusya'dan 4 S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.

Rosoboronexport yetkilileri, 2019'un ekim ayındaki hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini açıklamıştı.

İKİNCİ PARTİDE TÜRKİYE ÖNCELİKLİ

Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye’nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.

Bakan Akar'dan NATO zirvesi öncesi s400 mesajı Deniz Güvenliği Mükemmelliyet Komutanlığı'nın açılış töreninde konuşma yapan Bakan Akar, "Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün. Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden, S-400’lerden çok daha derin ve kapsamlıdır." dedi.

Çavuşoğlu'ndan sürpriz S400 çıkışı: ABD ile ortak çalışma grubu oluşturduk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi.