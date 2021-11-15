Türkiye Gazetesi

Ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin, 21 Ekim’de New Mexico eyaletinde film setinde yaşanan trajik olayın etkilerinden kurtulmuş görünüyor. Rust (Pas) filminin çekim provalarında kullandığı tabancadan gerçek mermi çıkması üzerine görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza’nın da yaralanmasına yol açan Baldwin, ailesiyle birlikte New York’taki Central Park’ta sonbaharın keyfini çıkarırken görüldü.

PSİKOLOJİSİ BOZULDUĞU GEREKÇESİYLE ALEC BALDWİN'E DAVA AÇTI

Alec ve karısı Hilaria, kahve yudumlarken iki bakıcı da çocuklarının bakımında onlara yardım ediyordu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, filmin baş ışık teknisyeni Serge Svetnoy, psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle Alec Baldwin aleyhinde dava açmıştı. Los Angeles’ta açılan davada Baldwin ile birlikte yönetmen yardımcısı David Halls, filmde silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez Reed ile çok sayıda kişi ve kurum, ihmalle itham edildi. Svetnoy, Hutchins hakkında Facebook’ta yayımladığı mesajda da, “Vurulduğunda Halyna ile yan yanaydık. Öldüğünde kollarımın arasındaydı. Kanı ellerime bulaştı” ifadesini kullandı.

Alec Baldwin’e "ihmalden" dava açıldı Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in çekim provaları sırasında kazara öldürüldüğü “Rust” (Pas) filminde baş ışık teknisyeni olarak görev yapan Serge Svetnoy, tabancayı ateşleyerek ölüme yol açan aktör Alec Baldwin aleyhinde dava açtı.