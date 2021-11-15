İngiltere’nin Sussex bölgesinde Amy Fillery (37) isimli kadın, buldog cinsi köpeği Dotty’yle oynarken, köpek bir çırpıda koca tenis topunu yuttu.
Olayı fark etmeyen Fillery, köpeğinin her zamanki gibi tenis topunu kaybettiğini düşündü ve üzerinde durmadı. Köpeğin kusmaya ve kilo vermeye başlaması üzerine ters giden bir şeyler olduğunu anlayan kadın, köpeği veterinere götürdü.
Sahibi, köpeğin kusmaya ve kilo vermeye başlaması üzerine ters giden bir şeyler olduğunu anlayan kadın, köpeği veterinere götürdü.
Çekilen röntgende köpeğin karnında bir tenis topu olduğu fark edildi. The Sun gazetesine konuşan Fillery, “Veteriner şoke oldu. 25 senelik meslek hayatında böyle bir olay görmediğini söyledi” dedi.
Top, olaydan 4 gün sonra ameliyatla köpeğin midesinden bütün halde çıkarıldı. Fillery, “Köpeğim hayatta kaldığı için şanslı. İyi ki erken teşhis edip müdahale ettik. Şimdi evde iyileşiyor. Dotty, tenis toplarıyla oynamayı çok severdi. Sürekli kaybettiği için her hafta yeni toplar alırdım. Artık daha büyük toplar alacağız” diye konuştu.
İngiltere'de patlama! Çok sayıda sokak trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralı var İngiltere'de bulunan bir hastanenin yakınlarındaki araçta patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle önlem amaçlı kentteki birçok sokak giriş çıkışlara ve tarfiğe kapatıldı. Patlamada 1 kişi öldü, 1 kişinin de yaralandı.
Avrupa turizminin “hasta adamı”: İngiltere Avrupa’ya turist akarken İngiltere’ye gelen turistlerde rekor bir düşüş yaşanıyor.
İngiltere’de otobüsten küçük ev 8 milyon liraya satışta İngiltere’nin başkenti Londra’da filmlere konu olan Notting Hill semtinde otobüsten bile küçük bir ev, 600.000 sterline (8 milyon TL) satışa çıkarıldı.
Köpek tenis topunu bütün halde yuttu
İngiltere’nin Sussex bölgesinde buldog cinsi köpek tenis topunu yuttu.
İngiltere’nin Sussex bölgesinde Amy Fillery (37) isimli kadın, buldog cinsi köpeği Dotty’yle oynarken, köpek bir çırpıda koca tenis topunu yuttu.
Etiketler : İngiltere,köpek,tenis topu,dünya,haber,