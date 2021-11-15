Türkiye Gazetesi

ABD'de geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ve adeta kan donduran seri cinayetlerde yargılama başlıyor. 2016-2018 yılları arasında 18 yaşlıyı öldürmekle suçlanan 48 yaşındaki Billy Chemirmir, hakim karşısına çıkıyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, seri cinayete kurban giden 18 yaşlıdan 17'sinin kadın olduğu belirtilirken, Chemirmir'in bugün ülkenin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde söz konusu 18 kişiden Lu Thi Harris'in ölümüne ilişkin hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

YAŞLI KADIN SALDIRGANI TARİF ETTİ

Bakıma ihtiyacı olan yaşlı bireylerin kalması için kurulan bir destekli yaşam tesisinde kalan 91 yaşındaki Mary Annis Bartel, Mart 2018'de odasındayken saldırıya uğramıştı. Yüzüne yastık kapatılan ve bilincini kaybeden Bartel'i arkadaşı bulmuş ve acil yardım hattı 911'e haber vermişti.

Daha sonra kendine gelen Bartel, emniyet yetkililerine saldırganı tarif etmişti. Bunun üzerine harekete geçen polisler, ertesi gün Chemirmir'i ve Bartel'den çaldığı ziynet eşyalarını bulmuştu.

Chemirmir tarafından öldürülenlerin çoğunun destekli yaşam tesisinde kalanlar olduğu tespit edilmişti.

YASTIKTAKİ RUJ İZİ ŞÜPHELERİ BERABERİNDE GETİRDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisler, ipuçlarını takip ederek 81 yaşındaki Harris'in cesedini de Dallas'taki evinin yatak odasında bulmuştu. Harris'in yastığında ruj izi olması, yaşlı kadının Bartel'e saldırıdaki gibi yüzüne yastık kapatılmış olabileceği şüphelerini beraberinde getirmişti.

Polisler, bir seri katilin yaşlıları takip ettiği ihtimaline işaret ederek bölgede kaydedilen yüzlerce ölümü inceleyeceklerini açıklamıştı. Aradan geçen zamanda Chemirmir'in öldürmekle suçlandığı kişilerin sayısı artmıştı.

Öldürülenlerin çoğunun destekli yaşam tesisinde kalanlar olduğu tespit edilmişti.

Vahşi cinayette katil, öğretmen baba çıktı Adana'da öldürüldükten sonra ayaklarına taş bağlanarak sulama kanalına atılan gencin katili öğretmen babası çıktı.

Esrarengiz cinayet: Göğsünden vurularak öldürüldü İki arkadaşı ile birlikte hava almak için dışarı çıkan çiftçi, bulunduğu bağ evinin bahçesinde göğsünden vurulup öldürüldü.

21 yıl sonra gelen cinayet itirafı Sakarya’da bir kişi 21 yıl önce işlediği cinayeti jandarmaya giderek itiraf etti. İtiraf üzerine cesedi arayan ekipler kemik parçalarına ulaşırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.