Ermenistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın, yetkililerle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.
Söz konusu toplantılarda, özellikle "sınır ihlalleri" konusunun istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Paşinyan, sınırda yaşananlar nedeniyle Karapetyan'ı görevden alıp yeni Savunma Bakanı olarak Papikyan'ı atadı." ifadesi kullanıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, iki ülke sınırının Laçın ili istikametinde, Ermenistan askerlerinin provokasyonunun önlendiğini duyurmuştu.
Açıklamada, Ermenistan askerlerinin çatışma çıkarmak için Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki yolu kapatmaya çalıştıkları, fakat bölgeye sevk edilen Azerbaycan askerlerince kuşatıldıkları ve ardından Ermeni askerlerin evlerine dönmelerine izin verildiği aktarılmıştı.
Paşinyan'dan Aliyev'e: Oğlumu al, tüm Ermeni esirleri ver Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'da erken seçimlere gidilirken mitingler yapan Başbakan Paşinyan, Azerbaycan'a çağrıda bulunarak "oğluma karşı tüm Ermeni esirleri geri verin" dedi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Türkiye ile diyaloğa hazırız" Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye ile ilişkilere değinerek, "Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi, Ermenistan-Türkiye demiryolu ve karayollarının yeniden açılması konusunda diyalog fırsatı görüyoruz. Biz böyle bir diyaloğa hazırız" dedi.