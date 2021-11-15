Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), yeni atanan 4 Suriyeli bakana yaptırım uyguladı. AB Dış Eylem Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Konsey bugün, Suriye'deki durum göz önüne alındığında, hedeflenen AB kısıtlayıcı önlemlerine tabi kişi ve kuruluşlar listesine yakın zamanda atanan 4 bakanı eklemeye karar verdi. Bugünkü kararla seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasıyla hedeflenen kişi sayısı 287'ye ulaştı. Liste ayrıca, varlık dondurma işlemine tabi olan 70 kuruluşu da içermektedir’’ denildi.

SURİYELİ NÜFUSUN ŞİDDETLİ BASKISINA 2017'DE UYGULAMA KONULDU

Açıklamada, Suriye rejimine karşı uygulanan yaptırımların Suriyeli sivil nüfusun şiddetli baskısına yanıt olarak 2011 yılında uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Ayrıca rejimle ve savaş ekonomisiyle olan bağlarından yararlanan şirketleri ve önde gelen iş adamlarını da hedef alındığı yinelenen açıklamada, kısıtlayıcı önlemler arasında petrol ithalatı yasağı, belirli yatırımlara kısıtlamalar, Suriye merkez bankasının AB'de tutulan varlıklarının dondurulması ve iç baskı için kullanılabilecek ekipman ve teknoloji ile ekipman üzerinde ihracat kısıtlamaları da yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, “AB yaptırımlarının amacı, Suriye rejimine baskıyı durdurması için baskı yapmak ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı uyarınca Suriye krizine kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasını müzakere etmektir. Bunlar, AB'nin Suriye krizine yönelik daha geniş yaklaşımının bir parçasıdır. Suriye'ye yönelik yaptırımlar sürekli gözden geçiriliyor. İlgili kişi ve kuruluşların isimleri de dahil olmak üzere ilgili yasal düzenlemeler Resmi Gazetede yayımlanmıştır” denildi.

Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı ile Suriye'deki son durum hakkında görüştü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta Suriye’deki son durum olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD’nin Suriye’de kadın ve çocuklardan oluşan 70 kişilik bir sivil grubu vurduğu ortaya çıktı ABD Hava Kuvvetleri’nin 2019 yılında Suriye’de kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu 3 ayrı saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakarak 70 kişinin ölümüne sebep olduğu saldırıyı düzenlendiği ortaya çıktı.