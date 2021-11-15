Türkiye Gazetesi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiliz Parlamentosu'nda Hazine Komitesi üyelerinin para politikalarına ilişkin sorularını cevapladı. Başkan Bailey, konuşmasına ülkedeki enflasyondan rahatsız olduğunu belirterek başladı. Bailey, "Enflasyonun durumundan çok rahatsızım. Bu konuda çok net olmak istiyorum. Hedef seviyenin üzerinde olan enflasyona ilişkin istediğimiz rota bu değil" dedi. Bailey, bankanın kasım ayında politika faizini artırmaya çok yaklaşmasına rağmen faiz oranının sabit tutulmasına karar verdiğini kaydetti.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası, 4 Kasım'da, politika faizinin yüzde 0,1 seviyesinde, varlık alım hedefinin ise 875 milyar sterlinde sabit bırakılmasına karar verildiğini bildirmişti.

ABD enflasyonu 31 yılın zirvesinde ABD'de tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 0,9 artış gösterdi ve yıllık TÜFE yüzde 6,2 olarak açıklandı

Bakan Bilgin’den asgari ücret mesajı: Enflasyon karşısında işçinin emeği korunacak Bakan Bilgin, asgari ücret bedeline yönelik yaptığı açıklamada, enflasyon karşısında işçinin emeğinin korunacağı bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.

Bakan Elvan: Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama geldi. Bakan Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" dedi.