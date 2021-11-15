Türkiye Gazetesi

Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, son aylarda Boko Haram teröristlerinin toplu şekilde teslim olduğunu açıkladı. Monguno, şimdiye kadar 15 binden fazla Boko Haram üyesi ve sempatizanlartının güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti. Teslim olan teröristleri rehabilite edileceğini belirten Monguno "Bu sürecin ardından duruma göre ailelerine teslim edilecek" dedi.

11 SENEDE 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRDÜLER

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hâlâ ciddi güvenlik problemi oluşturuyor. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Şok iddia: Terör örgütü Boko Haram lideri Şekau kendini öldürdü Nijerya'nın kuzeydoğusunda Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) örgütü üyeleri, iddiaya göre Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'yu yakaladı. Şekau ise kendi canına kıydı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram 30 kişiyi kaçırdı Nijerya'nın kuzeydoğusunda silahlı saldırı düzenleyen terör örgütü Boko Haram'ın 30 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Türkiye, Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaleti’nin Gudumbali bölgesinde, Boko Haram terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınadığını bildirdi.