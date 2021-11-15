Azerbaycan'ın Ağdam Savcılığından yapılan açıklamada, Tağıbeyli köyünde tarımsal faaliyette bulunan bir sivilin bastığı mayının patlamasıyla hayatını kaybettiği açıklandı.
2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayınlar nedeniyle 33 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 134 kişi yaralandı.
Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında 15 Ermenistanlıyı iade etti Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın girişimi ile 92 bin mayının haritaları karşılığında ülkede gözaltında bulunan 15 kişinin, Ermenistan'a iade edildiğini duyurdu.
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri harabeye döndü Ermenistan’ın 27 yıl sonra çekildiği Karabağ’ın Ağdam kenti neredeyse harabeye döndü.
Ağdam bölgesinin futbol takımı Karabağ, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan şehre 27 yıl sonra ayak bastı Ağdam bölgesinin futbol takımı Karabağ, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan şehri 27 yıl sonra ziyaret etti.
Ağdam'da mayının patladı, bir Azerbaycanlı hayatını kaybetti
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Ağdam ilinde, Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.
Azerbaycan'ın Ağdam Savcılığından yapılan açıklamada, Tağıbeyli köyünde tarımsal faaliyette bulunan bir sivilin bastığı mayının patlamasıyla hayatını kaybettiği açıklandı.
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