Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, bu akşam yapılacak Biden-Şi zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın bu toplantıda Çin ile ilgili endişelerini dile getireceğini belirten Psaki, "Bizim açımızdan bu görüşme, bizim çıkar ve değerlerimizi yansıtacak şekilde Çin ile rekabetin kurallarının belirlenmesi için bir fırsat." ifadesini kullandı.

BİDEN, Şİ'Yİ HALA ESKİ BİR DOST OLARAK GÖRMÜYOR

Psaki, söz konusu görüşmenin birkaç saat sürmesini beklediklerini söyleyerek, "Biden, Şi'yi hala eski bir dost olarak görmüyor. Bu konuda tutarlı. Ancak Biden yüz yüze görüşmelere önem veriyor ve Şi ile samimi bir görüşme gerçekleştirebileceğine inanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, yerel saatle pazartesi akşamı 19.45'te Çinli mevkidaşı ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirecek.

Beyaz Saray açıkladı: Biden ile Cinping çevrimiçi zirvede görüşecek Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in pazartesi günkü çevrimiçi görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri tüm yönleriyle ele alacağını bildirdi.

Biden ile Şi pazartesi günü çevrim içi görüşecek ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında, uzun süredir yapılması beklenen çevrim içi görüşme, 15 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek.