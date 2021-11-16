Türkiye Gazetesi

En-Nahyan, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel meselelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Al Bawaba internet haber sitesinin aktardığına göre, görüşmenin tarihine ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor ancak “yakında” gerçekleştirileceği kaydedildi. Görüşmenin 10 yılın ardından yüz yüze yapılacak ilk temas olduğuna dikkat çekilerek, Türkiye ile BAE arasında ticaret koridoru açılması konusunun masada olacağına dikkat çekildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en-Nahyan'ın önceki görüşmesi

EN SON 2012'DE GELMİŞTİ

BAE Veliaht Prensi, Türkiye’ye son resmî ziyaretini Şubat 2012’de düzenlemişti. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed en-Nahyan’ı Külliye’de kabul etmiş, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilmişti. Ayrıca söz konusu görüşmede BAE’nin Türkiye’ye yönelik yatırımları gündeme gelmişti.

ABD, İngiltere, BAE ve Suudi Arabistan, Sudan’da sivil hükümetin derhal geri dönmesini istedi ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, Sudan’da sivil hükümetin ve kurumlarının derhal geri dönmesini, olağanüstü halin (OHAL) sonlandırılmasını talep etti.

Çavuşoğlu, İranlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'la telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde nükleer müzakereler ve ikili ilişkiler gibi konular ele alındı.