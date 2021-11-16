Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle yaklaşık iki yıldır tüm dünyanın mücadele ediyor. Ülkeler aşılama çalışamlarına hız verirken son günlerde bazı ülkelerde aşısızların dışarı çıkmasının yasaklanmasına kadar sıkı tedbirlere ulaşıldı. Virüs dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu.



Çin’in Vuhan kentinde canlı hayvan pazarından çıktığı düşünülen virüsün dünyaya yayılması oldukça kısa bir süre aldı. Bilim dünyasının aşı çalışmalarına ağırlık vermesi ve bulunan aşılarla hastalığın seyri yavaşlasada hala tehlike olmaya devam ediyor.





Uzmanlar İngiltere’de uzun yıllar pandemiyi geride bıraksa bile Koronavirüs’ün ‘endemik’ seviyelerde kalacağını tahmin ediyor.



İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Test ve İzleme hizmetinden sızan belgeye göre; İngiltere Kovid ile uzun yıllar ‘endemik’ bir hastalık olarak yaşamayı öğrenecek.



Mail on Sunday’de sızdırılan bilgilere göre, uzmanlar İngiltere’de uzun yıllar pandemiyi geride bıraksa bile Koronavirüs’ün ‘endemik’ seviyelerde kalacağını tahmin ediyor.



Geçen hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede vakaların artabileceğini söyledi.



Ülkede pek çok ayrı senaryo geziyor. Bu senaryolara göre, hükümetin en az bir daha pandeminin bitmesini beklemediğini gösteriyor.



ENDEMİ NE DEMEK



Bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu.

Açıklama: Tüberküloz (verem) ülkemizde endemik olarak görülen hastalıklardan biridir.



İngiltere'de hastaların hastane önünde beklerken öldüğü ortaya çıktı İngiltere'de hastaların, hastanelerde yer olmadığı için ambulanslarda beklerken ya öldüğü ya da sağlık durumlarının daha da kötüleştiği belirtildi.

Avrupa turizminin “hasta adamı”: İngiltere Avrupa’ya turist akarken İngiltere’ye gelen turistlerde rekor bir düşüş yaşanıyor.

İngiltere’de otobüsten küçük ev 8 milyon liraya satışta İngiltere’nin başkenti Londra’da filmlere konu olan Notting Hill semtinde otobüsten bile küçük bir ev, 600.000 sterline (8 milyon TL) satışa çıkarıldı.