Türkiye Gazetesi

İsrail, Filistin halkına zulmünü sürdürüyor. Her geçen gün baskının arttığı ülkede, İşgalci devletin askerleri gerçek mermilerle Filistinlilere saldırı düzenliyor. İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskın sırasında çıkan olaylarda gerçek mermiyle ateş açması sonucu 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

GERÇEK MERMİ VE GÖZ YAŞARTICI BOMBA KULLANDILAR

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin bazı Filistinlileri gözaltına almak için işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas kentine baskın düzenlediğini aktardı. İsrail güçlerinin, baskına karşı çıkan gençlere, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı, gençlerin de askerlere taş atarak karşılık verdiği kaydedildi. Görgü tanıkları, Beni Avde'nin bu arbede sırasında gerçek mermiyle yaralandığını ve Tubas Türk Devlet Hastanesine kaldırıldığını ifade etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tubas Türk Devlet Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beni Avde sol omzundan kalbine isabet eden kurşun nedeniyle hastaneye sevk edildi. Filistinli genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail askerleri Kudüs’te kasabayı bastı, 5 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail askerleri, Kudüs’ün güneydoğusundaki Jabal Mukaber kasabasını basarak, 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail bu defa da Filistinli mahkumlara saldırdı İşgalci İsrail devletinin askerlerinin, Gilboa Hapishanesi'nin bir koğuşuna baskın düzenleyerek, Filistinli tutuklulara saldırdığı öğrenildi.

Mevlit Kandilini kutlamak isteyen Filistinlilere İsrail müdahalesi: 20 yaralı, 7 gözaltı Mevlit Kandilini kutlamak için işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı’na gelen Filistinlilere müdahale eden İsrail güçlerinin müdahalesi sonrasında 7 kişi gözaltına alındı 20 kişi ise yaralandı.