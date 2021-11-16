Türkiye Gazetesi

Bahçeli'nin konuşmasından önemli satır başları:

"Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. İl il Anadolu'yu geziyoruz, adım adım 2023'e yürüyoruz. Biz yürüyünce korkaklar sinecektir, zalimler kaçışacaktır, fitne barikatları yıkılacaktır. Vatanımızı karış karış dolaşıyoruz, gönüllere misafir oluyoruz. Hem adımlarımızı hem de saflarımızı sıklaştırıyoruz. Mücadelemizi samimiyetle yoğunlaştırıyoruz."

"Teşkilatlarımız, disiplinli, düzenli olmakla beraber meselelerin takipçisidir. Her kademedeki dava arkadaşlarımı yürekten kutluyorum."

SİPARİŞLE ÇALIŞAN ANKET FİRMALARINA TEPKİ

"Siparişle çalışan anket firmaları ne söylerse söylesin, 2023 Cumhur ittifakının zafer yılı olacaktır."

KRİZ VAR İDDİALARINA SERT CEVAP

"Cumhur İttifakı olarak atacağımız her adım daha adil daha hakkaniyetli bir geleceğe bağlanmıştır. Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Cumhur ittifakı geçmiş ile gelecek arasında bir köprüdür. Cumhur İttifakı'nın günahına da sevabına da ortağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil, mubabbet vardır. Gerisi laf-ı güzahtır. Bu sistemin meşruyet temeli yüzde 50 +1'dir."

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