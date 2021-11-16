Türkiye Gazetesi

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, son günlerde hep sağlığıyla ilgili haberlerle gündeme geliyor. 95 yaşındaki kraliçenin, 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için pazar günü Londra’da düzenlenen anma törenine iştirak etmemesi, sağlığıyla ilgili endişeleri artırdı. Kraliçe Elizabeth, 12 Ekim’de ilk kez baston kullanırken görülmüş, 20 Ekim’de de ilk kez kraliyetle ilgili görevlerinden bazılarını iptal etmişti. Birkaç günü hastanede geçiren Elizabeth, ev sahibi ülke lideri olmasına rağmen Glascow’daki BM İklim Zirvesi’ne de katılmadı.



"KRALİÇENİN GÖREVİ BIRAKMA ZAMANI GELDİ"

Buckingham Sarayı, kraliçenin Londra’daki anma merasimine katılmamasına "sırtını incitmesini" gerekçe gösterdi. İlk olarak 1953’te tahta çıkan Elizabeth, bu süre zarfında anma gününü sadece 6 kere kaçırdı. Bunların dördü yurt dışında olması, ikisi de hamileliği dolayısıyla oldu. İngiltere’de kraliçenin sağlık durumunun açıklanandan çok daha ciddi olduğunu düşünen geniş bir kesim var. Ünlü televizyon sunucusu Piers Morgan da bunlardan biri. Morgan, Twitter’daki mesajında, “Kraliçenin sağlığı konusunda bize açıklanmayan bir şeyler olabilir” ifadesini kullandı. Eski gölge maliye bakanı Ed Balls, “Kraliçenin sırtına bakmak isterim” derken The Sun gazetesinin eski kraliyet muhabiri Duncan Larcombe, daha da ileri giderek, “Kraliçenin görevi bırakma zamanı geldi” diye konuştu.

Kraliçe II. Elizabeth, anma törenine katılmayacak Bir süredir sağlık sorunları yaşayan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bugün katılacağı açıklanan anma törenine belini incittiği gerekçesiyle katılmayacağı bildirildi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hastalığının ardından ilk kez bir törene katılacak İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth bir süredir doktor tavsiyesi üzerine istirahat ediyordu. Kraliçe iki hafta sonra ilk kez bir törene katılacak.

Elizabeth, uzun bir aradan sonra Windsor Kalesi'nden çıkıyor Yaklaşık 1 aydır Windsor Kalesi'nde inzivaya çekilen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bu pazar anma törenine katılacak.

Kraliçe 2. Elizabeth'e dinlenme tavsiyesi verildi İngiltere'de doktorlar, Kraliçe 2. Elizabeth'e en az iki hafta dinlenmesi tavsiyesinde bulundu. Buckingham Sarayından yapılan yazılı açıklamada, doktorların daha önce Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunduğu hatırlatılarak, şimdi de en az iki hafta boyunca dinlenmesinin tavsiye edildiği belirtildi.