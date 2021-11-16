Türkiye Gazetesi

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinde tansiyon yükseliyor. Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerle Polonyalı güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunca, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlardan bazıları bekledikleri Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalıştı.

Sınır kapısı yakınlarındaki bariyerleri aşmaya çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri TOMA’larla müdahale etti.





Polonya güvenlik güçleri sınıra yaklaşanlara göz yaşartıcı sprey ile müdahale ederken, ara bölgedeki gruplara ses bombaları da attı.

Sınırdaki bazı gruplar da ara bölgeye girerek Polonya toprakları içindeki güvenlik güçlerine taş ve odun fırlattı.

Polonya güvenlik güçleri sınıra yaklaşanlara göz yaşartıcı sprey ile müdahale ederken, ara bölgedeki gruplara ses bombaları da attı.

Dün, 8 Kasım’dan bu yana çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi ormanlık alanda kurduğu kamptan ayrılarak, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası önünde toplanmıştı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe başlamış, geceyi burada kurdukları çadırlarda geçirmişti.



Belarus-Polonya sınırında göçmen gerilimi tırmanıyor Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler, kurdukları kampı terk ederek, toplu şekilde sınır geçiş noktasına geldi. Polonya sınırında uzun tır kuyrukları oluştu.

Almanya’da Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler için destek gösterisi düzenlendi Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ediyor. Göçmenler soğuk hava şartlarına rağmen dikenli teller ardında bekleyişlerini sürdüren göçmenlerin sınırdan alınmamasına Almanya'nın Köln kentinde protesto yapıldı.