Türkiye Gazetesi

Japonya'nın Mie eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 54 yaşındaki bir şahıs, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babasının cansız bedenini evde sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

ANNESİ DE 4 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Yarı zamanlı işçi olarak çalışan Takashi Morishita'nın dün sabah polis ihbar hattını arayarak suçunu itiraf ettiği bildirilirken, yapılan teknik incelemelerde şahsın annesinin de aynı evde 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Morishita'nın polise verdiği ifadede, suçlamaları kabul ettiği öğrenilirken, "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dediği belirtildi. Şahısların kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

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