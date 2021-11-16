Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin askeri araçlarının yok edildiğini duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermeni tarafının yaptığı provokasyona karşılık olarak Azerbaycan birlikleri tarafından Ermenistan ordusuna ait tanksavar ve havan toplarının imha edildiği belirtildi.

Sınırdaki gerginliğin devam ettiği ifade edilen açıklamada, çatışmaların ve operasyonların da sürdürüldüğü aktarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca, sınırdaki durum hakkında halkı düzenli olarak bilgilendireceğini kaydetti.

BİRÇOK YERLEŞİM YERİNDE BULUNAN MEVZİLERE ATEŞ AÇILMIŞTI

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün yerel saatle 16.15’ten bugün 04.30’a kadar Ermeni askerlerinin Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının çeşitli yönlerinden Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığını belirtirtti.

çıklamaya göre Ermenistan askerleri, Basarkeçer ilinin Azizli, Zerkend, Aşağı Şorca, Dere, Göysu, Pembek ve Şemşeddin’in de bulunduğu çeşitli yerleşim yerlerinden, Kelbecer’in Yellice, Barmagbine, Gedebey, Daryurd, Novoivanovka, Garaveliler, Ağdam, Garalar, Goşa, Kohanebi, Hacallı ve Alibeyli gibi birçok yerleşim yerinde bulunan Azerbaycan mevzilerine çeşitli kalibreli silahlarla ateş açtı.

Ermenistan askerlerinin provokasyonlarına karşı Azerbaycan ordusunun gerekli önlemleri aldığı ve bölgedeki durumun kontrol altında olduğu ifade edildi.

Ermenistan Sniper'lar ile Azerbaycan askerlerine saldırdı! Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerilim artıyor. Ermenistan askerleri Kelbecer ilinde Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı. Sniper ve çeşitli silahlarla yapılan saldırıya Azerbaycan askerleri tarafından sert şekilde karşılık verildi. Yaşanılan gerilim sonrası herhangi bir kaybın olmadığı, durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu kaydedildi.

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