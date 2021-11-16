Türkiye Gazetesi

Çatışmaların yaşandığı Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginlik sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Charles Michel’in Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki olaylardan duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtildi.

ERMENİSTAN PROVOKASYONLARINA GEREKLİ CEVAP VERİLDİ

Aliyev'in ise Ermeni tarafının defalarca Şuşa, Laçın ve Kelbecer yönünde askeri provokasyonlar yaptığını ve bugün geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Azerbaycan tarafında yaralıların bulunduğunu kaydeden Aliyev, Ermenistan'ın provokasyonlarına gerekli cevabın verildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, sınırdaki gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri-politik liderliğine ait olduğunu söyledi.

Görüşme sırasında tarafların, Azerbaycan ile AB arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında görüş alışverişinde de bulunduğu aktarıldı.

İlham Aliyev: İkinci Karabağ Savaşı şanlı tarihimizde parlak bir sayfa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağ'da düzenen 8 Kasım Zafer Günü töreninde konuştu. Aliyev, "İkinci Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır. Azerbaycan halkı bütün kuvvetlerini seferber etmiş ve bu şanlı görevi yerine getirmiştir" dedi.

Aliyev: Ermenistan'la iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'la iyi ilişkiler kurmak istediklerini, Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.