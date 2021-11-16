Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu, Sovyetler Birliği döneminde ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında rafa kaldırılan S-550 hava sistemini tekrardan geliştirmeye başladıklarını duyurdu.

İLK MOBİL ÖZEL FÜZE VE UZAY SİSTEMİ OLACAK

Chemezov yaptığı açıklamada projenin herhangi bir hedefi yakalama kabiliyeti ile tespit menzilini ve füze menzilini artırmak için hiç durmayan ve uygulamaya devam edecek bir çalışma olduğunu belirtti. S-550 üzerindeki çalışmanın odak noktasının bu olduğunu belirten Chemezov, yeni füze savunma sistemi S-550'nin, dünyanın kıtalararası balistik füzeleri etkili biçimde imha edebilen ilk mobil özel füze ve uzay savunma sistemi olacağını söyledi.

S-500 SAVUNMA SİSTEMİNİN VERSİYONU OLACAK

Geliştirilecek sistemin S-500 savunma sisteminin bir versiyonu olacak. Füze ve uzay savunma görevleri için özel olarak biçimde geliştirilirken çeşitli menzillerdeki balistik füzelere özellikle de kıtalararası olanların savaş başlıklarına, aynı zamanda S-400 ve S-500'ün müdahale alanının dışında kalan uzay saldırı silahlarına, ABD'nin THAAD ve IIB SM-3 Block füzelerine sahip Aegis savunma sistemlerine müdahale etme becerisine sahip olacak.

ABD Rusya’nın uzayda uydusavar füzesi denediğini duyurarak tepki gösterdi Rusya’dan yeni uzay hemalesi geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın kendi uydularından birine karşı uydusavar füzesi test ettiğini açıkladı. Ned Price, Rusya’nın bu hamlesinin tehlikeli olduğunu belirterek, , "Rusya'nın tehlikeli ve sorumsuz davranışı, uzayın uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor" dedi.