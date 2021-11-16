Türkiye Gazetesi

44 gün süren Karabağ savaşının Türkiye’nin de desteği ile Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ağır kayıplar vererek kazandı. Zaferinin ardından Ermenistan, gerilimi yeniden tırmandırmak adına provokasyonlarını arttırmak adına her yolu deniyor. Karabağ’ın Laçın ve Kelbecer bölgelerinde Azerbaycan’a saldırılar düzenleyen Ermenistan’a karşı savunma yapılıyor.

ERMENİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların yaşandığı Azerbaycan-Ermenistan sınırında Rusya'nın arabuluculuğuyla ateşe ilan edildiği bildirildi. Sınırdaki çatışmaların ateşkesin devreye girmesiyle sonlandığı ve durumun istikrara kavuştuğu ifade edildi.

Ateşkese dair Azerbaycan tarafından ise henüz bir açıklama gelmedi.

ALİYEV: GERGİNLİĞİ TIRMANDIRAN ERMENİSTAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la sınırda devam eden gerginliğe yönelik Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Sınırdaki gerginliğin sorumluluğu Ermenistan'ın askeri-politik liderliğine ait” dedi.

RUSYA’DAN YARDIM İSTEDİ

Sınırdaki gergin duruma yönelik Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detayına ilişkin Erivan'dan yapılan açıklamada, "Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan, bölgedeki durumu aktardı" denildi. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ise Rusya'dan yardım talep edeceklerini dile getirerek, "1997 tarihli (Moskova ile Erivan arasındaki) anlaşmaya istinaden Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün korunması ve mevcut anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi talebiyle Rusya'ya başvuruyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Ermenistan’ın provokasyonları ve sınırındaki son durum hakkına Akar’a bilgi veren Hasanov, Ermenistan'ın sınırda yaptığı provokasyonların kararlılıkla önlendiğini belirtti. Akar ise görüşmede, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etti.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sınırdaki operasyonların durdurulması ve durumun istikrara kavuşturulması için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Neler olmuştu?

Ermenistan, ateşkese rağmen son günlerde Laçin ve Kelbecer istikametinde provokatif eylemlerini sürdürüyordu. Sınırda bazı tepeleri ele geçirebilmek için ani operasyon başlatan Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışı ile saldırması sonucu 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı. Azerbaycan ordusu da Ermenistan'ın saldırılarına, karşı operasyon ile karşılık vermişti. Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler sonucu Ermeni askerler püskürtülmüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından saatler önce yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u arayarak sınırdaki askeri operasyonların sona erdirilmesi ve durumun istikrara kavuşturulması için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade ettiği aktarılmıştı.

Azerbaycan: Ermenistan ordusunun araçları yok edildi Azerbaycan sınırında provakasyon yapan Ermeni askerlere Azerbaycan'ın cevabı sert oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri araçlarınını yok edildiğini duyurdu.

Sınırda gerilim! Ermenistan ordusu provokasyonlarına devam ediyor Ermenistan ordusu provokasyon girişimlerine devam ediyor. Ermenistan ordusuna ait askerlerin askeri araçlarla Laçın ilindeki Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırına doğru ilerlediklerinin tespit edilmesinin ardından Azerbaycan ordusu harekete geçti. Gerekli önlemleri alan Azerbaycan ordusu Ermeni askerleri bölgeden uzaklaştırdı. Provokasyon girişimi sonrası Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın bu tür girişimlere son vermesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Ermenistan Sniper'lar ile Azerbaycan askerlerine saldırdı! Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerilim artıyor. Ermenistan askerleri Kelbecer ilinde Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı. Sniper ve çeşitli silahlarla yapılan saldırıya Azerbaycan askerleri tarafından sert şekilde karşılık verildi. Yaşanılan gerilim sonrası herhangi bir kaybın olmadığı, durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu kaydedildi.