Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Karabağ’da artan Ermeni saldırları ve sınır boyu yaşanan ihlallere Azerbaycan ordusu başlattığı askeri operasyon ile karşılık verdi. Şuşa’da Azerbaycan askerlerine saldıran Ermeni çetelere karşı Kelbecer, Laçin hattında başlatılan operasyon kapsamında en az 10 Ermeni öldürüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyon kapsamında çok sayıda silah ve yüklü miktarda cephanenin ele geçirildiğini duyurdu.





Azerbaycan ordusundan emekli Albay Şair Ramaldanov, Ermenilerin dış unsurlar tarafından kışkırtıldığını ve son saldırıların planlı olduğunu söyledi

PLANLI SABOTAJ

Yaşanan son olayları gazetemize yorumlayan Askerî uzman Ramaldanov, zaferin 1. yıldönümünde gerçekleşen saldırılara karşı Azerbaycan ordusunun meşru müdahale hakkını kullandığını söyledi. Azerbacanlı uzman, sınırların netleştirilmesi ve Zengezur koridorunun hayata geçirilmesinin konuşulduğu bu günlerde artan tahriklerin manidar olduğu vurgusunu yaptı. Ramaldanov, “Ermeni tarafındaki rövanşist çeteler Karabağ üzerinde kirli planı olan harici güçlere uşaklık ediyorlar. Bu topraklarda hiçbir hakları yok. Ancak aylardır yaptıkları tahrik dozunu artırarak Azerbaycan tarafını aciz göstermeye çalışıyorlar. Bu durum kesinlikle planlı bir sabotaj” tespitinde bulundu.

Bölgede yeniden savaş zemini oluşturuluyor uyarısında bulunan Ramaldanov, “Bölgede kalıcı çözüm için güvenlik şartları sağlam tesis edilmeli. Bu konuda Rusya’ya büyük sorumluluk düşüyor. Şu ana kadar barış gücünün sebep olduğu boşlukların Ermeni çetelere hizmet ettiği, son olaylarla net olarak görüldü. Bunca militan, silah ve cephane Rusların gözetlediği noktalardan taşınıyor. Olayların Moskova-Bakü ilişkilerine daha fazla zarar vermeden sonlandırılması ve nezaret mekanizmasının daha etkin tesis edilmesi gerekiyor” dedi.

ESKİ AZERBAYCAN YOK

Laçin ve Kelbecer hattında Ermeni tahrikine ağır bir cevap verildiğini kaydeden Emekli Albay Şair Ramaldanov, “Artık eski Azerbaycan yok. Güçlü ordusu ve Türkiye gibi ardında duran bir kardeşi olan Azerbaycan gerçeğini herkes görmek zorunda. Biz sulh istiyoruz ancak Ermenilere inecek demir yumruğumuz da hazır. Bize saldırmak üzere Başargeçer ve Karakilise aksında yaptıkları yığınak sadece birkaç dakika içerisinde yerle bir edildi. Hiçbir ihlalin karşılıksız bırakılmayacağı çok net bir biçimde gösterildi’ sözlerini kullandı.

Bu arada Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın sınırdaki provokasyonlarına yönelik Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Azerbaycan: Ermenistan ordusunun araçları yok edildi Azerbaycan sınırında provakasyon yapan Ermeni askerlere Azerbaycan'ın cevabı sert oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri araçlarınını yok edildiğini duyurdu.

Sınırda gerilim! Ermenistan ordusu provokasyonlarına devam ediyor Ermenistan ordusu provokasyon girişimlerine devam ediyor. Ermenistan ordusuna ait askerlerin askeri araçlarla Laçın ilindeki Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırına doğru ilerlediklerinin tespit edilmesinin ardından Azerbaycan ordusu harekete geçti. Gerekli önlemleri alan Azerbaycan ordusu Ermeni askerleri bölgeden uzaklaştırdı. Provokasyon girişimi sonrası Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın bu tür girişimlere son vermesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu.