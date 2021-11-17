Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani’nin Londra ziyaretinde konuyu gündeme getirdiğini ve Londra’yı hiçbir bahaneyle borç geri ödemesini ertelememesi konusunda uyardığını hatırlattı. Hatibzade, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan’ın da geçen pazartesi günü İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile görüştüğünü ve borcun acilen geri ödenmesini talep ettiğini belirtti. Bazı İngiliz politikacılar paranın İran’a geri ödenmesi çağrısında bulunurken, diğerleri bunun Tahran tarafından tutsak tutulan İngiliz mahkûmların serbest bırakılması için İran tarafından koz olarak kullanılamayacağını söyledi.

Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran arasında tehlikeli yakınlaşma ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda gerilimli dakikalar yaşandı. ABD'nin USS Essex savaş gemisine 25 metreye kadar yaklaşan İran helikopterine müdahale edilmedi.