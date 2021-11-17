Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Ohio Başsavcısı Dave Yost, kısa süre önce Meta olarak yeniden adlandırılan Facebook’a, hatalı algoritmaları ve çocuklar üzerindeki etkileri sebebiyle dava açtı. Mahkeme belgeleri, Nisan ve Ekim 2021 arasında, Facebook yönetiminin, algoritmaları ve ürünlerinin küçükler üzerinde kârları artırmak için olabilecek olumsuz etkileri hakkında halkı kasıtlı olarak yanıltarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal ettiğini belirtiyor.



Ohio Başsavcısı, Facebook’a, hatalı algoritmaları ve çocuklar üzerindeki etkileri sebebiyle dava açtı

Yost yaptığı açıklamada “Facebook çocuklarımızı kolladığını ve çevrim içi trolleri ayıkladığını açıklasa da gerçekte kâr için sefalet ve ayrımcılığa sebep olduğu belirlendi” dedi. Dava, Meta’nın yatırımcıları ve Ohio Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi adına açıldı. Meta’dan ortaklaşa 100 milyar dolarlık tazminat talep eden davacılar, şirket yönetimini kusurları düzeltmek ve yatırımcılarını bir daha yanıltmamak için tedbirler almaya çağırıyor.

Facebook'ta bir milyardan fazla kullanıcının yüz tanıma verileri silinecek Facebook, yüz tanıma sistemini gelecek haftalarda kapatmayı ve bir milyardan fazla kullanıcının yüz tarama verilerini silmeyi planladığını duyurdu.