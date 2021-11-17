Nükleer Enerji Santrali Wyaming Eyaleti’nin, 2600 nüfuslu Kemmerer bölgesinde kurulması planlanan projenin 2024’te başlanması hedefleniyor. 4 milyar dolarlık projede devletten de 1.9 dolarlık teşvik alınacak. Firmadan Salı günü yapılan açıklamaya göre proje, 2028 yılında enerji üretimine başlayacak.
Nükleer Santral projesi bittikten sonra 250 kişiye istihdam sağlayıp, 'iklim dostu' enerji üretmesi hedefleniyor.
TerraPower CEO'su Chris Levesque, "Yenilikçi teknolojimiz, enerji sistemimizi değiştirirken ve Wyoming'de yeni, ücretli işler oluştururken, güvenilir elektrik üretiminin devam etmesini sağlamaya yardımcı olacak." dedi.
'İKLİM DOSTU' ENERJİ ÜRETECEK
Nükleer Santral projesi bittikten sonra 250 kişiye istihdam sağlayıp, 'iklim dostu' enerji üretmesi hedefleniyor.
Terrapower’ın projesi, bölgede 2025 yılında kapatılması planlanan bir kömür satralinin yerinde olacak. Bölgede istihdam sağlayacak proje sodyum soğutmalı hızlı reaktör ve erimiş tuz enerjisi depolama özelliğine sahip olacak. Projenin, geleneksel nükleer enerjiden daha iyi performans göstereceğini, daha güvenli ve az maliyetli olacağını söylüyor.
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Bill Gates ilk nükleer santralini kuruyor
Microsoft’un sahibi Bill Gates, nükleer enerji firması TerraPower tarafından ilk nükleer santralini kurmaya hazırlanıyor.
Nükleer Enerji Santrali Wyaming Eyaleti’nin, 2600 nüfuslu Kemmerer bölgesinde kurulması planlanan projenin 2024’te başlanması hedefleniyor. 4 milyar dolarlık projede devletten de 1.9 dolarlık teşvik alınacak. Firmadan Salı günü yapılan açıklamaya göre proje, 2028 yılında enerji üretimine başlayacak.
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