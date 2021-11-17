Türkiye Gazetesi

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1492 artışla 765 bin 929’a yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 89 bin 511 artışla 47 milyon 312 bin 411'e çıktı.

California, Texas, Florida ilk sıralarda

California 5 milyon 17 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 292 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi. California can kaybında da 73 bin 299 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas'ta 73 bine, Florida'da 61 bine yaklaştı.

Aşısı tamamlananların yüzde 15,7’sine ise hatırlatma dozu yapıldı

ABD'de Covid - 19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,7'sine en az bir doz, yüzde 68,9’una ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 15,7’sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Fransa koronavirüste 5. dalgayla karşı karşıya Koronavirüs mücadelesi devam ederken, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, koronavirüsün beşinci dalgasının ülkeyi vurduğunu açıkladı.



ABD’de üç kar leoparı koronavirüsten öldü ABD’de bulunan Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi’nde koronavirüs testi pozitif çıkan üç kar leoparının öldüğü açıklandı.