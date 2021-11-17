İngiliz F-35'i rutin operasyonları esnasında Akdeniz'e düştü. İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.
Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi.
Dünya F-35'ten vazgeçiyor “ABD istemediği sürece uçamaz” denilen F-35’lerdeki güvenlik açığı, hem projeye ortak hem de alıcı ülkeleri kaygılandırıyor. İngiltere, 138 siparişinden 90’ını iptal ederken Kanada “Üretimde varım, ancak envantere almam” dedi.
Japonya F-35 programına katılıyor ABD, Japonya’nın F-35 programına katılması için Lockeheed Martin savunma şirketiyle 23 milyon 18 bin 589 dolarlık bir sözleşme yaptı.