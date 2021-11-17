Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında günlük vaka sayısında art arda 3. gün rekor kırıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 18 bin 222 test yapılırken, 256’sı yerel olmak üzere 306 yeni vaka tespit edildiği ve salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ifade edildi. Son verilerle birlikte KKTC’de toplam vaka sayısı 25 bin 526’ya ulaştı.

Lefkoşa’da 103, Girne’de 57, Gazimağusa’da 78, Güzelyurt’da 1, Lefke’de 1 ve İskele’de 11 vaka görüldüğü kaydedildi. KKTC’de en son dün tespit edilen 220 vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı.

Salgında bugüne kadar 93 kişi hayatını kaybederken, 14 kişinin de yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

KKTC’de durum kötü! Günlük vaka sayısında yeni rekor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Covid-19 salgınında son 24 saatte 174’ü yerel olmak üzere 211 yeni vaka tespit edilirken, ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

KKTC’de koronada son durum! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koronavirüs salgınında 141’i yerel olmak üzere 197 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 22 bin 670’e ulaştı.